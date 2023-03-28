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1 час назад

Москвичам рассказали, как экономить на проезде в городском транспорте

Вечерняя Москва

В столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) выгоднее оплачивать проезд по биометрии. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали, как экономить на проезде в городском транспорте
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

— 1 марта совместно с нашим партнером мы запустили акцию — поездка в метро по биометрии за 36 рублей. Уверен, что еще больше пассажиров решат попробовать самый современный, защищенный и выгодный способ оплаты проезда, — сказал он.

Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», аналогов такой системы нет ни в одном городе мира.

Также Ликсутов рассказал, что на турникетах пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) в тестовом режиме заработала оплата через систему быстрых платежей. Новая система в пилотном режиме заработал на станциях «Кунцевская», «Деловой центр», «Проспект Вернадского», «Марьина Роща» и «ЦСКА».

Пассажиры столичного метрополитена все чаще начали использовать банковские карты при оплате проезда. «Вечерняя Москва» узнала, как можно сэкономить на поездках в метро.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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