Москвичам рассказали, как экономить на проезде в городском транспорте

В столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) выгоднее оплачивать проезд по биометрии. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— 1 марта совместно с нашим партнером мы запустили акцию — поездка в метро по биометрии за 36 рублей. Уверен, что еще больше пассажиров решат попробовать самый современный, защищенный и выгодный способ оплаты проезда, — сказал он.

Как сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы», аналогов такой системы нет ни в одном городе мира.

Также Ликсутов рассказал, что на турникетах пяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) в тестовом режиме заработала оплата через систему быстрых платежей. Новая система в пилотном режиме заработал на станциях «Кунцевская», «Деловой центр», «Проспект Вернадского», «Марьина Роща» и «ЦСКА».