В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
30 минут назад

Известный российский музыкант высказался о москвичах

Lenta.ru

Известный российский музыкант Александр Лаэртский отметил, что москвичей от жителей других городов отличает созидание «миротворной энергии». Свое мнение о жителях столицы он высказал в интервью изданию «Москвич Mag».

Известный российский музыкант высказался о москвичах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Есть такая теория о ментальном возрасте эмоциональности, что каждому американцу где-то 13 лет, японцу — 70 лет. Так вот, если говорить о ментальном возрасте москвича, это 50 с небольшим. Еще живой, но созидающий миротворную энергию. Он приносит пользу в мелочах. Делает вроде бы бытовые вещи, но каждое его движение идет на пользу городу и другим людям этого сообщества. Москвичи — патриоты разума и патриоты гармонии мира», — убежден музыкант.

Лаэртский отметил, что любит Москву и считает ее одним из самых солнечных городов. «Нет, вы знаете, я Москву ни на что не променяю. Но у меня есть избушка в Апрелевке — это моя летняя локация. А зимой — в городе», — поделился музыкант. Он добавил, что в столице, несмотря на появление таких современных комплексов, как «Москва-Сити», удается сохранять знаковые аутентичные постройки — например, старинные особняки на Николоямской улице.

Среди своих нелюбимых районов города музыкант выделил Савеловское направление с «индустриальным адом» рельс и крашеных калиток, а также Ленинградское шоссе на подъезде к Химкам и Братеево. Кроме того, он пожелал Москве и москвичам «побольше зеленых насаждений, чтобы вместо мудовых демонстраций люди вышли и посадили по дереву каждый».

В ноябре 2022 года музыкант Максим Леонидов признался, что ему кажется раздражающей привычка москвичей спешить. Он добавил, что ему больше всего нравятся спокойные локации города, в которых он чувствует себя хорошо: бульвары, тихие арбатские переулки и улицы.

Новости Москвы,Александр Лаэртский,Максим Леонидов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий