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32 минуты назад

Новые тематические «Тройки» выпустили ко Всемирному дню театра

Вечерняя Москваиещё 2

В честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил три карты Тройки с изображением театров столицы. Об этом сообщил глава департамента и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Новые тематические «Тройки» выпустили ко Всемирному дню театра
Фото:  Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— В честь Всемирного дня театра мы подготовили 10 тысяч карт «Тройка» в трех дизайнах. Приобрести их можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на страницах «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение», — заявил он.

На тематических картах изображены залы и сцены Московского Губернского театра, Московского академического театра Сатиры и Московского академического театра имени Владимира Маяковского, передает Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

В 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.

Кроме того, на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро открылся четвертый на ветке сервисный центр. В нем пассажиры могут заменить неисправные проездные билеты и перенести услуги с неработающей карты «Тройка» на новую.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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