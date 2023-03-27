Новые тематические «Тройки» выпустили ко Всемирному дню театра

В честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил три карты Тройки с изображением театров столицы. Об этом сообщил глава департамента и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— В честь Всемирного дня театра мы подготовили 10 тысяч карт «Тройка» в трех дизайнах. Приобрести их можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на страницах «Трубная» и «Маяковская», а также на стойках «Живое общение», — заявил он.

На тематических картах изображены залы и сцены Московского Губернского театра, Московского академического театра Сатиры и Московского академического театра имени Владимира Маяковского, передает Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

В 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.