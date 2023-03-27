Восемь жилых домов строят в Можайском районе по программе реновации

Восемь домов строят в Можайском районе по программе реновации столичного жилфонда, сообщила пресс-служба департамента строительства Москвы.
«В Можайском районе для переселения по программе реновации строят восемь жилых домов. Жилая площадь возводимых домов в Можайском районе составляет 106,2 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Как уточняется, новостройки возводят по адресам: ул. Багрицкого, земельный участок 28; ул. Говорова, вл. 14/16; ул. Горбунова, вл. 11/3 (ул. Горбунова, вл. 11, корп. 3 и 4); ул. Гродненская, вл. 7/9; ул. Красных Зорь, вл. 23/25; ул. Кубинка, земельный участок 16/1, зона 4.1 (первая очередь); ул. Толбухина, вл. 2/4 (ул. Толбухина, вл. 2, корп. 1, вл. 4, корп. 1), ул. Петра Алексеева, вл. 12.
«C момента старта программы реновации в Можайском районе ввели в эксплуатацию четыре жилых дома жилой площадью 40,6 тыс. кв. м. Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 148 жилых домов» - добавил Загрутдинов.