Восемь жилых домов строят в Можайском районе по программе реновации

«C момента старта программы реновации в Можайском районе ввели в эксплуатацию четыре жилых дома жилой площадью 40,6 тыс. кв. м. Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 148 жилых домов» - добавил Загрутдинов.