Москвичам назвали срок, когда «переобувать» автомобиль

Предстоящие погодные явления в московском регионе пока неблагоприятны для смены резины. Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец советует не «переобуваться» как минимум до середины апреля. об этом пишет РИА Новости.
По его словам, похолодание стоит ожидать на этой неделе, а также в первой половине апреля. Москвичей ждет неустойчивая погода, температура воздуха снизится до нуля, ожидаются даже заморозки.
«Говорить о том, стоит ли "переобуваться", пока рано. Надо выждать момент по крайней мере до окончания первой декады апреля месяца», - рассказал Тишковец.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова также сообщила о преждевременной замене резины. По ее словам, в последние дни марта москвичей ждет минусовая температура, дождь и мокрый снег. Из-за такой погоды говорить о смене зимней резины пока рано.