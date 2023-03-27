Москвичам назвали срок, когда «переобувать» автомобиль

Предстоящие погодные явления в московском регионе пока неблагоприятны для смены резины. Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец советует не «переобуваться» как минимум до середины апреля. об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, похолодание стоит ожидать на этой неделе, а также в первой половине апреля. Москвичей ждет неустойчивая погода, температура воздуха снизится до нуля, ожидаются даже заморозки.

«Говорить о том, стоит ли "переобуваться", пока рано. Надо выждать момент по крайней мере до окончания первой декады апреля месяца», - рассказал Тишковец.