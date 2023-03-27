Дептранс объяснил использование названия «Калужское» на Киевском направлении МЖД

Департамент транспорта Москвы разъяснил использование названия «Калужское» на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Как сообщает «Говорит Москва», речи о переименовании не идет.

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В ведомстве подчеркнули, что не занимаются сменой названий железнодорожных направлений. В пресс-службе московского метро отметили, что название «Калужское» будет использоваться для коммуникаций с пассажирами.

Ранее стало известно, что четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) вместо Киевско-Горьковского решили называть Калужско-Нижегородским. Как сообщал ТАСС, из-за этого в сфере пригородных перевозок участок Киевского направления МЖД назовут «Калужским». Оставшиеся четыре МЦД будут называться, как и прежде, по названиям направлений МЖД. Кроме того, инициатив о переименовании станции метро, улицы, площади и самого Киевского вокзала в Москве не выдвигалось.