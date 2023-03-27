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27 минут назад

Дептранс объяснил использование названия «Калужское» на Киевском направлении МЖД

Никита Бородкин

Департамент транспорта Москвы разъяснил использование названия «Калужское» на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД). Как сообщает «Говорит Москва», речи о переименовании не идет.

Дептранс объяснил использование названия «Калужское» на Киевском направлении МЖД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что не занимаются сменой названий железнодорожных направлений. В пресс-службе московского метро отметили, что название «Калужское» будет использоваться для коммуникаций с пассажирами.

Ранее стало известно, что четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) вместо Киевско-Горьковского решили называть Калужско-Нижегородским. Как сообщал ТАСС, из-за этого в сфере пригородных перевозок участок Киевского направления МЖД назовут «Калужским». Оставшиеся четыре МЦД будут называться, как и прежде, по названиям направлений МЖД. Кроме того, инициатив о переименовании станции метро, улицы, площади и самого Киевского вокзала в Москве не выдвигалось.

Напомним, что Киевское направление МЖД — линия на юго-западе от столицы. Протяженность главного хода от вокзала до границы с Украиной составляет 502,5 км. В сообщениях пресс-служб и на официальных сайтах МЖД и перевозчика данное направление остается Киевским.

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