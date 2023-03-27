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1 час назад

Открыт прием заявок на участие в ярмарках выходного дня

Mos.ruиещё 1

В новом сезоне среди участников распределят 1336 торговых мест по 67 адресам во всех округах столицы.

Открыт прием заявок на участие в ярмарках выходного дня
Фото: Mos.ruMos.ru

27 марта на mos.ru открылась заявочная кампания на участие в ярмарках выходного дня. Заявку можно отправить до 31 марта.

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«Первая ярмарочная сессия в этом году пройдет с 14 апреля по 2 июля. В новом сезоне среди участников распределят 1336 торговых мест по 67 адресам во всех округах столицы. Получить бесплатные торговые места могут владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Ярмарки выходного дня работают в Москве с апреля по декабрь. В пятницу, субботу и воскресенье там можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Все площадки расположены в наиболее доступных для жителей местах, рядом со станциями метро», — рассказал руководитель Департамента торговли и услуг Москвы АлекАлексей Немерюк.

Чтобы стать участником отбора, нужно зарегистрироваться на mos.ru и подать заявку в электронном виде, пояснили в городском Департаменте информационных технологий. Для этого в каталоге услуг для бизнеса нужно выбрать «Предоставление места на ярмарке выходного дня».

При заполнении заявления указанные в личном кабинете сведения отобразятся в электронной форме автоматически. Физлицам, чтобы подать заявку, достаточно иметь стандартную учетную запись на mos.ru. Юридическим лицам и предпринимателям необходимо предварительно зарегистрировать кабинет организации.

В течение пяти дней после окончания заявочной кампании в личный кабинет пользователя поступит информация, содержащая выписку из реестра решений о предоставлении мест на ярмарке выходного дня. Также теперь данные по всем заявкам на ярмарки выходного дня можно посмотреть в специальной базе данных. Здесь можно следить за ходом продвижения не только своей, но и других заявок.

Не упустить важное: полезные сервисы

Информацию о ярмарках и рекомендации для успешной подачи заявки можно найти на mos.ru в инструкции «Как получить место на ярмарке выходного дня».

Места на ярмарках предоставляют по принципу очередности, то есть первыми места получат те, кто раньше подал заявку и при этом соответствует всем необходимым требованиям. Тех, кто не успел войти в это число, включат в лист ожидания. Если в течение торговой сессии появится свободное место, его предложат заявителям также в порядке очереди. В случае возникновения вопросов при подаче заявки можно обратиться в службу технической поддержки или по телефону горячей линии ГБУ «Московские ярмарки»: +7 499 128-76-37.

Адреса ярмарок выходного дня публикуют на портале открытых данных и сайте проекта «Наш город».

Результаты заявочной кампании появятся в личных кабинетах заявителей на mos.ru, а также будут опубликованы на порталах столичного Департамента торговли и услуг и ГБУ «Московские ярмарки».

У каждого, кому предоставят место на ярмарках выходного дня, должны быть с собой документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, медицинские книжки установленного образца с полными данными медицинских обследований и другие документы, предусмотренные законодательством. Наличие документов могут проверить организаторы ярмарок или уполномоченные должностные лица.

Ярмарки выходного дня работают в Москве уже более 20 лет в каждом округе с апреля по декабрь в наиболее доступных для жителей местах, рядом со станциями метро. По пятницам, субботам и воскресеньям здесь можно приобрести сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. С 2013 года возможность получения услуги по предоставлению места на ярмарке выходного дня появилась на портале mos.ru. В 2022 году предприниматели подали более 13,2 тысячи онлайн-заявок, а за все время работы сервиса — свыше 295,8 тысячи.

Московские ярмарки 

Новости Москвы,Алексей Немерюк,
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