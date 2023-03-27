Москвичек пригласили на онлайн-курс по открытию и развитию бизнеса

В программе четыре вебинара и одно итоговое практическое занятие

Фото: Юлия Иванко / mos.ru Юлия Иванко / mos.ru

Четвертого апреля в Центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» стартует онлайн-курс для женщин по открытию и развитию бизнеса. Занятия будут интересны как начинающим, так и опытным предпринимательницам. Онлайн-курсы помогут подготовиться к ведению своего дела, научат эффективно планировать личное и рабочее время. Об этом рассказал официальный сайт мэра Москвы.

Курс «С чего начать развивать свой бизнес?» пройдет в рамках образовательного проекта «Мама онлайн» и будет состоять из четырех вебинаров и одного очного практического занятия. На первом вебинаре состоится знакомство с основами маркетинга. На занятии расскажут о приоритетах в выборе целевой аудитории бизнеса и правильной площадки для его продвижения.

На втором занятии обсудят процесс формирования продукта. Женщинам разъяснят, как создается уникальное торговое предложение для разных типов потребителей. Третий вебинар будет посвящен финансовой грамотности — слушательницы узнают о способах анализа и сведения финансовых потоков и научатся азам формирования целевых торговых предложений. На четвертом занятии участницам программы предстоит разговор о грамотном планировании личного и рабочего время. Женщины будут осваивать различные навыки, которые пригодятся для командной работы.