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1 час назад

Москвичек пригласили на онлайн-курс по открытию и развитию бизнеса

Вести Подмосковья

В программе четыре вебинара и одно итоговое практическое занятие

Москвичек пригласили на онлайн-курс по открытию и развитию бизнеса
Фото: Юлия Иванко / mos.ruЮлия Иванко / mos.ru

Четвертого апреля в Центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» стартует онлайн-курс для женщин по открытию и развитию бизнеса. Занятия будут интересны как начинающим, так и опытным предпринимательницам. Онлайн-курсы помогут подготовиться к ведению своего дела, научат эффективно планировать личное и рабочее время. Об этом рассказал официальный сайт мэра Москвы.

Курс «С чего начать развивать свой бизнес?» пройдет в рамках образовательного проекта «Мама онлайн» и будет состоять из четырех вебинаров и одного очного практического занятия. На первом вебинаре состоится знакомство с основами маркетинга. На занятии расскажут о приоритетах в выборе целевой аудитории бизнеса и правильной площадки для его продвижения.

На втором занятии обсудят процесс формирования продукта. Женщинам разъяснят, как создается уникальное торговое предложение для разных типов потребителей. Третий вебинар будет посвящен финансовой грамотности — слушательницы узнают о способах анализа и сведения финансовых потоков и научатся азам формирования целевых торговых предложений. На четвертом занятии участницам программы предстоит разговор о грамотном планировании личного и рабочего время. Женщины будут осваивать различные навыки, которые пригодятся для командной работы.

Заключительное очное занятие курса пройдет в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ. В рамках обучения женщинам предстоит составить план развития своего бизнеса и определить стартовые шаги. В конце курса преподаватель проведет работу над ошибками и ответит на вопросы. Будущим предпринимательницам, посетившим все занятия, пришлют электронные сертификаты. Обучение бесплатное, для участия в нем нужно лишь зарегистрироваться на сайте программы.

Новости Москвы,ВДНХ,
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