В Москве начали показывать ролики про тревожный чемоданчик

Прохожие в Москве заметили, что на экране, размещенном у Парка Горького, начали транслировать ролик про тревожный чемоданчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Канал утверждает, что эти видеоролики размещаются официально от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На видео показан анимированный тревожный чемоданчик и раскрывается его содержимое: аптечка, спички, сухой спирт, телефон, ножик, еда, средства гигиены и так далее.

Помимо этого, медиа заявляет, что на экране показывают подробную инструкцию о том, как смастерить марлевую повязку и что делать в случае химических и ядерных атак.