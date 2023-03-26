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В Москве начали показывать ролики про тревожный чемоданчик

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Прохожие в Москве заметили, что на экране, размещенном у Парка Горького, начали транслировать ролик про тревожный чемоданчик. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Москве начали показывать ролики про тревожный чемоданчик
© Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Канал утверждает, что эти видеоролики размещаются официально от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). На видео показан анимированный тревожный чемоданчик и раскрывается его содержимое: аптечка, спички, сухой спирт, телефон, ножик, еда, средства гигиены и так далее.

Помимо этого, медиа заявляет, что на экране показывают подробную инструкцию о том, как смастерить марлевую повязку и что делать в случае химических и ядерных атак.

22 февраля в Белгороде, Воронеже, Саратове, Старом Осколе, Казани, Новоуральске, Уфе и Подмосковье в эфире радиостанций прозвучали объявления о воздушной тревоге. МЧС объяснило хакерской атакой объявления о воздушной тревоге, которые услышали жители некоторых регионов страны по радио. Представители МЧС отметили, что данные о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара являются фейком и не соответствуют действительности. В заключение они призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

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