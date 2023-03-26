Возможности поиска расширились на сайте Главархива Москвы

На сайте Главного архивного управления столицы расширились возможности поиска. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
В него добавили 18 дополнительных критериев поиска информации. Расширенные формы позволят отфильтровать ненужные сведения и быстрее найти нужные документы.
Пользователи смогут искать информацию по названиям описей, их номерам, годам составления и другим критериям. У дополнительных полей размещены подсказки о том, какие данные можно внести в строку.
Расширенный поиск на сайте Главархива находится на главной странице. Он также дополнен подробной инструкцией, передает официальный сайт мэра Москвы.
Найти необходимую информацию пользователи теперь смогут не только в документах, но и в комментариях посетителей сайта. Например, из постраничного содержания метрических книг, а также по случаям из практики.
Также пользователи смогут настроить показ результатов поиска. На странице могут отображаться от 10 до 50 итогов.
Расширенный поиск позволит сужать запросы, исключать ненужные и добавлять ключевые слова. Это сократит время на поиск необходимой информации.
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