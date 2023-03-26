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1 час назад

Москвичей предупредили о возвращении снегопада

Мослентаиещё 1

О возвращении снегопадов предупредила москвичей в беседе с KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она сказала, что в начале апреля возможен снег.

Москвичей предупредили о возвращении снегопада
Фото: МослентаМослента

«У нас будет две волны холода. Одна с 30 марта до 1 апреля, потом немножко потеплеет, и чуть позже придет еще одна порция холодной погоды. В первой декаде апреле не исключаем мокрый снег», — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, во второй половине будущей недели температура воздуха составит до плюс семи-восьми градусов тепла. При этом ночью в столичном регионе ожидаются заморозки — до минус двух градусов.

Ранее синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,
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