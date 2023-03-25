Синоптик Вильфанд рассказал об «апрельской погоде» в Москве

До 29 марта в городе сохранится «апрельская погода». Об этом в субботу, 25 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно его прогнозу, в эти дни температура будет держаться на уровне 12-13 градусов. Такой показатель на 5-8 градусов выше климатической нормы, цитирует Вильфанда ТАСС.

Также синоптик спрогнозировал возвращение заморозков в Москву — в среду, 29 марта, начнется похолодание. При этом 30–31 марта ночью ожидается ноль — минус пять градусов, а днем — плюс 1–5 градусов.

Вильфанд заявил, что в столичном регионе к концу выходных выпадет треть месячной нормы осадков. Согласно прогнозу, в субботу и в воскресенье, 25 и 26 марта, ожидаются обильные осадки. В городе будет постепенно уменьшаться количество снежного покрова благодаря переносу тепла с Средиземного моря и южной Атлантики.