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Синоптик Леус: Москва обошлась без рекорда осадков

В Москве, несмотря на сильные дожди, не обновился суточный рекорд по количеству осадков. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик: Москва обошлась без рекорда осадков
© Вечерняя Москва

На главной метеостанции города на Выставке достижений народного хозяйства зафиксировали всего 10 миллиметров осадков. Этот показатель оказался ниже суточного рекорда 26 марта.

— 26 марта 1951 года выпало 111,8 миллиметров осадков. Тем не менее, сегодняшний показатель составляет почти четверь от месячной нормы марта, — сообщил Леус в Telegram-канале «Погода от шефа. Михаил Леус».

Синоптик добавил, что с начала марта в столице выпало уже 52 миллиметра осадков. Это составляет 133 процента от нормы.

Кроме того, сообщил Леус, за пять дней до конца месяца март 2023 года занял пятое место среди самых мокрых в XXI веке. Еще возможно выпадение осадков в ближайшие дни.

Существеннее прошел дождь в Московской области. Например, в Павловском Посаде и Наро-Фоминске выпало по 11 миллиметров осадков, а в Домодедово — 14 миллиметров.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» напомнили, куда москвичи могут обратиться в случае обнаружения временных скоплений воды.

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