Раскрыты подробности экзаменов для столичных кондукторов

Подробности экзаменов для столичных кондукторов были раскрыты в материале «Мосленты» , опубликовавшей воспоминания писателя Константина Паустовского , которому самому удалось поработать в этой профессии.

В книге «Повесть о жизни» он писал, что будущие билетеры сдавали экзамен на знание города, а принимал экзамен пожилой мужчина, который часто не допускал людей к работе, так как те не могли ответить на все его вопросы.