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Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили восемь миллионов человек

"Пушкинскую карту" уже оформили восемь миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области культуры.

Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили восемь миллионов человек
© РИА Новости

Проект был запущен два года назад по инициативе президента, напомнил он. Владельцы карт смогли посетить почти 240 тысяч мероприятий, в том числе посмотрели в кинотеатрах 600 российских фильмов.

В этом году десятки интересных выставок, концертов планируется провести в новых регионах страны, сказал Мишустин. Там предстоит восстановить и оборудовать сотни театров, музеев, концертных залов, библиотек. Премьер напомнил слова главы государства о том, что развитие культурной сферы станет одним из приоритетов возрождения мирной жизни в новых субъектах Федерации.

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