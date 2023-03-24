Мишустин: "Пушкинскую карту" оформили восемь миллионов человек

"Пушкинскую карту" уже оформили восемь миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области культуры.

Проект был запущен два года назад по инициативе президента, напомнил он. Владельцы карт смогли посетить почти 240 тысяч мероприятий, в том числе посмотрели в кинотеатрах 600 российских фильмов.