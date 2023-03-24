Собянин обозначил сроки завершения строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

— В Москве возводится уникальное, грандиозное сооружение. Это Северный дублер Кутузовского проспекта...«Сити» активно развивается, кругом идет стройка, возводятся высотные здания, и, конечно, району требуется новая дорожная инфраструктура, и люди ждут, пока проект запустится. Так что в этом году проект должен быть закончен, — сказал он.