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1 час назад

Москвичам рассказали о работе нового портала Содружества школьных театров

Вечерняя Москва

В столице заработал новый портал Содружества школьных театров Москвы, которое объединяет детские и молодежные театры школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

В Москве заработал новый портал Содружества школьных театров
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— Специальный сайт содружества будет важным подспорьем в деятельности как всего объединения, так и отдельных театров. Благодаря работе единого портала проекта каждый школьный театр теперь может выложить афиши спектаклей и пригласить на мероприятия всех москвичей, — рассказал он.

Портал позволит отслеживать родителям успехи своих детей, а юным театралам — узнавать о событиях театральной жизни во всей Москве и участвовать в интересных им активностях, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Содружество школьных театров столицы входит более 500 детских и молодежных театров. В понедельник, 6 марта, «Вечерняя Москва» побывала на репетиции одного из них и рассказала, как ребята готовятся к фестивалю.

Новости Москвы,Антон Молев,
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