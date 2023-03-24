В Москве заработал новый портал Содружества школьных театров

— Специальный сайт содружества будет важным подспорьем в деятельности как всего объединения, так и отдельных театров. Благодаря работе единого портала проекта каждый школьный театр теперь может выложить афиши спектаклей и пригласить на мероприятия всех москвичей, — рассказал он.