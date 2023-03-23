Почти 1,2 млн руб. заплатит ВДНХ за аренду и содержание водоплавающих птиц в летний сезон

Открытый конкурс в электронной форме по аренде и комплексному содержанию декоративных водоплавающих птиц с начальной ценой 1 млн. 198 тыс. 964,64 руб. был опубликован казенным предприятием Москвы « Выставка достижений народного хозяйства » (КП «ВДНХ»). Информация доступна на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Объект закупки: оказание услуг по передаче в аренду и комплексному содержанию декоративных водоплавающих птиц на открытых водоемах на территории КП «ВДНХ» в 2023 году», - говорится в сообщении.

В опубликованном документе указывается, что контракт будет действовать с 20 апреля по 15 ноября 2023 года. Он не разделен на этапы исполнения, а финансовое обеспечение составляет 1 млн. 198 тыс. 964,64 руб.