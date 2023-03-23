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46 минут назад

Столичные предприятия приглашают москвичей на бесплатные экскурсии

Вечерняя Москва

В четверг, 23 марта, в Даниловском районе в рамках масштабного городского проекта «Открой Моспром» на фабрике оптики прошла экскурсия. Среди гостей мероприятия была «Вечерняя Москва».

Столичные предприятия приглашают москвичей на бесплатные экскурсии
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя МоскваАлексей Орлов / Вечерняя Москва

Более трех тысяч промышленных предприятий сегодня работают на территории столицы. Порой москвичи даже не догадываются, что по соседству с ними находится высокотехнологичный завод. Открытием для многих стала и экскурсия на фабрику оптики в рамках проекта «Открой Моспром», которому в этом году исполняется пять лет.

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Сама фабрика расположена всего в пяти минутах от метро «Тульская». Здание с виду небольшое, больше похоже на офисное, нежели промышленное.

— Мы уже более 20 лет занимаемся производством и продажей оптики, — рассказал директор фабрики Алексей Должиков.

Первые оптические линзы человек изготовил еще в XII веке. Сейчас, конечно, технологии их производства ушли далеко вперед. На складе завода, к примеру, внедрена цифровизация.

— Мы почти полностью отказались от бумаги, используем штрихкоды, сканеры, планшеты, — отметил Алексей Должиков. — На складе хранится постоянно более тысячи изделий и комплектующих. Это в том числе позволило нам сохранить объемы производства во время пандемии и с введением санкций.

Самая интересная часть, конечно, производство. Тут в глаза сразу бросаются роботизированные установки.

— Изготовление линз практически в ста процентах случаев выполняет робот, — уточнил директор производства. — Хотя у нас есть и мастера, которые берутся за особо сложные заказы.

После того как робот сделал линзу, в очки вручную ее вставляет специальный сотрудник. За день один работник собирает от 200 до 300 заказов.

— Мне было очень интересно посмотреть, как делают очки. Не знала, что есть роботы, что бывают линзы, которые нельзя разбить, — рассказала о своих впечатлениях школьница Маша Орловская.

На такие мероприятия проекта «Открой Моспром» девочка с мамой ходит часто.

— Показываю ей разные профессии, а вдруг что-то понравится, — отметила Ирина Орловская.

Подобные экскурсии не только знакомят гостей мероприятия с промышленностью Москвы, но и помогают привлекать молодые кадры. Маша Орловская сразу заинтересовалась работой на фабрике оптики.

— Когда вырасту, хочу тут работать, — поделилась она.

Реальная возможность попасть на стажировку на предприятия есть у студентов вузов и колледжей. Такая практика на высокотехнологичных производствах дает молодым специалистам теоретические знания и навыки.

Как отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, сотрудничество компаний с образовательными учреждениями создает условия для непрерывной подготовки специалистов и обеспечения новыми кадрами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За время существования городского проекта «Открой Моспром» его аудитория выросла уже до 11,5 миллиона человек. В новом сезоне участники посетят более 30 действующих московских промышленных предприятий. За 2022 год на промышленных площадках города было проведено около 800 экскурсий — этот показатель в четыре раза больше по сравнению с предыдущим, 2021 годом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— В честь пятилетнего юбилея проекта «Открой Моспром» в этом году мы решили проводить экскурсии каждый месяц. Туры будут длиться по две недели, за это время жители и гости столицы смогут посетить самые разные предприятия, в их числе новые заводы и уже давно полюбившиеся фабрики. Например, популярный среди аудитории завод — фабрика «Айкрафт» — один из лидеров отечественного рынка оптики. Ежегодно на нем производят свыше 720 тысяч пар продукции. Этого удалось достичь за счет внедрения современного оборудования.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Алексей Должиков,Геннадий Дегтев,
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