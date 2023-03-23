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1 час назад

Ночной автобусный маршрут н7 не будет работать до 11 апреля

Вечерняя Москва

С 26 марта по 11 апреля ночной автобусный маршрут н7 не будет работать. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ночной автобусный маршрут н7 не будет работать до 11 апреля
Фото: Анна Быкова / Вечерняя МоскваАнна Быкова / Вечерняя Москва

Решение об ограничении было связано со строительством Юго-Восточной хорды. В связи с этим автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки, передает Telegram-канал «Дептанс. Оперативно».

С 20 марта по 10 июля в районе улицы Золоторожский Вал, Таможенного проезда и Верхнего Золоторожского переулка будет закрыта одна полоса.

До конца апреля будет закрыт проезд по одной или двум полосам на участке Бескудниковского бульвара, Дубнинской улицы, Дмитровского шоссе и проектируемого проезда № 2236. Это связано с проведением строительных работ и устройства инженерных сетей.

Еще одна полоса будет недоступна на ряде участков в районе Гороховского переулка до 30 октября. На этом отрезке дороги запланировали проведение строительных работ.

Кроме того, с 9 марта по 16 июня частично перекроют движение на улице Поварской. Из-за проведения ремонтных работ будет недоступна одна полоса в районе дома № 33.

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