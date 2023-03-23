60 видов животных зафиксировали на природных территориях этой зимой

На природных территориях столицы этой зимой зафиксировали около 60 видов животных. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Среди них оказались 38 видов птиц, 18 видов зверей и даже один вид насекомого — комар снежный, которого еще называют зимним.

— Данные зимней переписи животных позволяют понять, какие виды обитают на территории. На снегу легче определить следы жизнедеятельности разных зверей и птиц — отпечатки лап на снегу и зубов на стволах или ветках деревьев, — передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также среди зафиксированных на столичных территориях животных отказались 16 видов, которые занесены в Красную книгу Москвы с присвоением различной категории редкости. Зиму в городе провели горностаи, зайцы-русаки и беляки, лесные куницы, бобры, ласки.

Помимо этого, в Москве заметили снегирей, бурозубок, серых неясытей, пестрых дятлов, воробьиных сычей, ястребов. Еще один вид, зафиксированный на территории столицы, занесен в Красную книгу России — это утка-мандаринка.