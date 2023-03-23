На юго-востоке Москвы обнаружили краснокнижных уток

Сотрудники Мосприроды запечатлели в парке «Кузьминки-Люблино» уток из семейства хохлатых чернетей. Об этом сообщили в дирекции парка.
Хохлатая чернеть – утка средних размеров. У самца характерный длинный хохолок на затылке, окраска черная с фиолетовым отливом и белые бока и брюшко. У самки темно-коричневое оперение верха туловища, нижняя часть – белая, как у самца.
— По суше чернеть передвигается довольно неуклюже. Для взлета эти птицы долго разбегаются по воде, а еще они могут долго и глубоко нырять. Недаром в мифах многих народов о сотворении мира чернеть присутствует как существо, доставшее в клюве сушу со дна первоначального безграничного океана, — рассказали в Мосприроде
Хохлатая чернеть занесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией – уязвимый на территории столицы вид.