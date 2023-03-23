На юго-востоке Москвы обнаружили краснокнижных уток

— По суше чернеть передвигается довольно неуклюже. Для взлета эти птицы долго разбегаются по воде, а еще они могут долго и глубоко нырять. Недаром в мифах многих народов о сотворении мира чернеть присутствует как существо, доставшее в клюве сушу со дна первоначального безграничного океана, — рассказали в Мосприроде