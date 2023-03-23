Около 6,5 миллиона карт «Тройка» с чипом «Микрона» поступит в продажу

Российский чип обеспечивает стабильную работу билетной системы в городском транспорте. В 2023 году в кассы и автоматы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Карты с чипами российского производства полностью соответствуют стандартам городского транспорта. Для них не нужно менять или дорабатывать оборудование турникетов и касс по продаже билетов.
Еще в 2018 году Московский метрополитен совместно с резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» АО «Микрон» создал предприятие ООО «МСП», половина которого принадлежит метро. А в 2019-м началась разработка полностью российского чипа для «Троек».
Максим Ликсутов уточнил, что в городском транспорте продолжается внедрение отечественных технологий в соответствии с задачей, поставленной Мэром Москвы.
– В прошлом году полностью перешли на российский чип в «Тройках». Сейчас ведем работу над внедрением более современного чипа, который позволит запускать еще больше билетных решений. Еще в 2019 году мы сделали правильную инвестицию и получили результат – современную и безопасную отечественную технологию, которая обеспечивает стабильную работу билетной системы в транспорте, – добавил заммэра.
Как отметили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики, компания «Микрон» имеет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2015 года. Статус резидента открывает инновационным предприятиям доступ к значительным налоговым льготам, среди них освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, снижение ставки налога на прибыль в 10 раз.