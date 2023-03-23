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1 час назад

В столице чиновники пересели на "Москвичи"

Российская Газетаиещё 2

Столичные чиновники начали пересаживаться на "Москвичи". Как сообщила пресс-служба автозавода, первые кроссоверы поступили в распоряжение Мосгосстройнадзора.

В столице чиновники пересели на "Москвичи"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным представителей завода, инспекторы ведомства планируют ездить на "Москвичах" на плановые проверки строительных объектов. Также российские кроссоверы будут использоваться и для оперативных выездов по жалобам жителей.

Мосгосстройнадзор стал первым органом власти столицы, закупившим "Москвичи". Заказчику доставлено 15 автомобилей, на них уже нанесена ведомственная символика.

Ранее сообщалось, что заммэра Максим Ликсутов приобрел электрический "Москвич" для личных поездок.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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