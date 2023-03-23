В столице чиновники пересели на "Москвичи"

Столичные чиновники начали пересаживаться на "Москвичи". Как сообщила пресс-служба автозавода, первые кроссоверы поступили в распоряжение Мосгосстройнадзора.

По данным представителей завода, инспекторы ведомства планируют ездить на "Москвичах" на плановые проверки строительных объектов. Также российские кроссоверы будут использоваться и для оперативных выездов по жалобам жителей.