Остановят движение поездов на участке Москва-Каланчевская - Рижская МЦД-2

Перекроют движение поездам для строительства путей будущего МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Временно приостановят движение поездов с 21:20 24 марта по 5:00 25 марта. На это время поезда МЦД-2 и электрички Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево и Красный Балтиец; от Подольска до Курского вокзала.
Часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания. Некоторые электрички изменят время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.