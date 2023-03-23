Остановят движение поездов на участке Москва-Каланчевская - Рижская МЦД-2

Временно приостановят движение поездов с 21:20 24 марта по 5:00 25 марта. На это время поезда МЦД-2 и электрички Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево и Красный Балтиец; от Подольска до Курского вокзала.