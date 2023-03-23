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1 час назад

Остановят движение поездов на участке Москва-Каланчевская - Рижская МЦД-2

Российская Газета

Перекроют движение поездам для строительства путей будущего МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Остановят движение поездов на участке Москва-Каланчевская - Рижская МЦД-2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Временно приостановят движение поездов с 21:20 24 марта по 5:00 25 марта. На это время поезда МЦД-2 и электрички Рижского и Курского направлений будут следовать укороченным маршрутом: от Нахабина до станций Стрешнево и Красный Балтиец; от Подольска до Курского вокзала.

Часть поездов МЦД-2, Курского и Рижского направлений будет выведена из расписания. Некоторые электрички изменят время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте.

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