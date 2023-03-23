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1 час назад

Наталья Сергунина рассказала о популярных турсервисах Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

Цифровой сервис Russpass предлагает свыше 2,4 тысячи возможностей для ознакомления со столичными достопримечательностями. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина рассказала о популярных турсервисах Москвы
Фото: Пресс-служба МостуризмаПресс-служба Мостуризма

Многие городские музеи, парки, культурные центры также предлагают на своих сайтах и в приложениях возможность спланировать интересную прогулку, отметила представитель мэрии.

— Туристы могут воспользоваться более чем 2400 предложений сервиса Russpass. Это экскурсии, готовые маршруты, тематические подборки, описания достопримечательностей, — сообщила Наталья Сергунина.

Например, на ресурсах культурно-познавательного проекта «Узнай Москву» доступны факты, фотографии и описания более чем 2,2 тысячи строений и 690 памятников. Также туристы могут воспользоваться 250 тематическими маршрутами с интерактивной картой.

Аудиогиды обрели большую популярность в столичных музеях. Библиотекари Новой Москвы предлагают прослушать семь подкастов-путеводителей по городу Московскому, деревне Десне, поселкам Коммунарка, Ватутинки, Марьино, поселениям Внуковское и Воскресенское.

Кроме того, туристы могут воспользоваться экскурсионными чат-ботами: «Прогулки со Львом-хранителем», «Навигатор по Царицыну» и другими.

В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Городская творческая мастерская». Чтобы понять, какая номинация больше интересует будущих участников, они смогут пройти тест, рассказала Сергунина.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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