Все аэропорты столицы начали принимать электронные посадочные талоны

Во всех московских аэропортах теперь можно использовать электронные посадочные талоны при посадке в самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» теперь предоставляют такую возможность.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал города, в которые в середине весны лететь выгоднее, чем в начале сезона. Для этого специалисты проанализировали цены на авиабилеты в одну сторону в марте и апреле, учитывались билеты из России в том числе с несколькими пересадками. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.