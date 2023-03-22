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22 минуты назад

Все аэропорты Москвы теперь позволяют садиться в самолет по электронным посадочным

Газета.Ru

Во всех московских аэропортах теперь можно использовать электронные посадочные талоны при посадке в самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

Все аэропорты столицы начали принимать электронные посадочные талоны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» теперь предоставляют такую возможность.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip назвал города, в которые в середине весны лететь выгоднее, чем в начале сезона. Для этого специалисты проанализировали цены на авиабилеты в одну сторону в марте и апреле, учитывались билеты из России в том числе с несколькими пересадками. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Серьезнее всего изменилась цена билета в Лондон: посетить столицу Великобритании в апреле можно на 74,6% дешевле, чем в марте. Средняя стоимость перелета составляет 35 000 рублей.

Новости Москвы,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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