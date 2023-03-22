Собянин назвал среднее время подачи такси в Москве

«Все зависит от трафика, он же в среднем составляет порядка восьми-девяти минут, а четыре минуты — это раннее утро, когда люди только собираются выезжать на работу из спальных районов. До семи утра вполне вероятно, и даже быстрее подается машина, по району обычно полторы-две минуты есть подача. Наверное, отсюда и идет это вычисление средней температуры по больнице — вот эти четыре минуты, потому что в эти бонусные часы достаточно большое количество заказов, время подачи автомобиля в некоторых случаях увеличивается из-за повышенного спроса. Спрос на такси неуклонно растет, в этом месяце рос, потому что была погодная ситуация такая, что то дождь, то снег, то слякоть такая, что не проедешь. «Яндекс» не улучшает работу таксиста, с каждым обновлением их приложение само по себе тормозит, поэтому при распределении заказа говорят время подачи автомобиля — четыре минуты после назначения машины. Часто пассажиры жалуются, что «Яндекс» ищет машину в течение пят-семи минут, и вот они эти десять минут. «Яндекс» определил пассажира не совсем корректно, а это часто бывает. Я это в навигации не вижу, пока не подъехал, мне приходится кружить по району, потому что этих междворовых проездов нет в нашей карте».