Собянин назвал среднее время подачи такси в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица — один из немногих городов мира, где такси подается в такой короткий срок. По словам Собянина, каждый день на дороги столичного региона выезжают 157 тысяч автомобилей, причем в городских такси работают лишь квалифицированные водители с подтвержденным стажем и документами. Ежедневно они перевозят более 1,5 млн пассажиров.
Business FM поговорила с московскими таксистами о том, могут ли они приехать к клиенту за четыре минуты:
— Это абсолютно нереально, он может отталкиваться от того, что, когда заказ поступает, время подачи стоит, но в целом оно редко совпадает. Тем более когда робот определяет машину, кому заказ направяется, удаленность берется по карте, по прямой, грубо говоря, 1,5 километра, а когда это ложится на дорогу, получается не 1,5, а 2,5-3. Подача четыре минуты — это надо быть практически на месте.
— Сколько примерно?
— Минут семь, если брать последние два дня, даже дурдомом не назовешь, что в Москве происходило с этим китайским визитом.
— Такси стало меньше?
— Нет, меньше не стало точно, больше машин стало. Увеличивается количество таксопарков чисто. В Москве подавляющее большинство дорог стало как в самом захудалом колхозе. Вместе со снегом, с водой сошел и асфальт, причем колдобины такие, что можно зачастую сразу в ремонт после знакомства с такой ямой поехать.
«Все зависит от трафика, он же в среднем составляет порядка восьми-девяти минут, а четыре минуты — это раннее утро, когда люди только собираются выезжать на работу из спальных районов. До семи утра вполне вероятно, и даже быстрее подается машина, по району обычно полторы-две минуты есть подача. Наверное, отсюда и идет это вычисление средней температуры по больнице — вот эти четыре минуты, потому что в эти бонусные часы достаточно большое количество заказов, время подачи автомобиля в некоторых случаях увеличивается из-за повышенного спроса. Спрос на такси неуклонно растет, в этом месяце рос, потому что была погодная ситуация такая, что то дождь, то снег, то слякоть такая, что не проедешь. «Яндекс» не улучшает работу таксиста, с каждым обновлением их приложение само по себе тормозит, поэтому при распределении заказа говорят время подачи автомобиля — четыре минуты после назначения машины. Часто пассажиры жалуются, что «Яндекс» ищет машину в течение пят-семи минут, и вот они эти десять минут. «Яндекс» определил пассажира не совсем корректно, а это часто бывает. Я это в навигации не вижу, пока не подъехал, мне приходится кружить по району, потому что этих междворовых проездов нет в нашей карте».
«Бывают разные ситуации, но пять минут — это предел подачи автомобиля, если больше пяти минут, это может быть только в центре, где светофор на светофоре, и просто «Яндекс» не может рассчитывать все это. Но он рассчитывает четко время, я наблюдаю постоянно, как подачу, так и время заказа. Если пишет «Яндекс», что ехать одн час десять мнут по городу, утро это, обед или вечер, получается ровно одн час десять минут в 99%. Подача — то же самое. У меня больше пяти минут подача — этот нонсенс. На Нижегородке, у Авиамоторной есть райончик тупиковый, где мало машин, там может составить пять-шесть минут, но не более. Машин много, я сужу по нашему парку, парк крупный, около тысячи машин, у нас все машины практически на рейсе всегда».
В своем телеграм-канале градоначальник также поздравил таксистов с их профессиональным праздником и рассказал, что столица помогает компаниям-перевозчикам обновлять автомобили. За 11 лет они получили почти 2 млрд рублей на покупку более 70 тысяч машин. В этом году на обновление автопарка заложено еще 225 млн рублей.