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29 минут назад

Столичные врачи отправили гумпомощь военным ДНР

Вечерняя Москваиещё 1

Столичные врачи собрали гуманитарный груз и отправили его военнослужащим ДНР. Вместе с автомобилем «газель» они передали продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Столичные врачи отправили гумпомощь военным ДНР
Фото: PixabayPixabay

Новенькая отечественная «газель» белого цвета на днях отправилась в помощь донецким медикам. А заполнена она до потолка ценным грузом, который так нужен жителям новых регионов.

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— Мы с коллегами собрали теплые вещи, продукты и другие предметы первой необходимости, — говорит главврач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко. — Они были собраны сотрудниками трех медицинских учреждений города Москвы.

По словам Вечорко, прежде чем отправлять автомобиль, мастера провели технический осмотр.

— Она не новая, но очень надежная, — говорит Вечорко. — Я знаю, что «газель» точно пригодится нашим донецким коллегам, ведь я сам работал в скорой помощи.

Также Валерий Вечорко отметил, что машина оборудована носилками и сиденья могут трансформироваться: принимать горизонтальное положение. На таком автомобиле можно проводить эвакуацию и перевозку людей в лечебные учреждения. Для него и его коллег эта история не новая, они уже отправляли «Ниву» в декабре прошлого года, только другого цвета. В машину также сложили гуманитарный груз: спальные мешки, термобелье, медикаменты.

— Считаю, что любая машина пригодится в хозяйстве, эти две — повышенной проходимости, — говорит Вечорко.

Но на этом история не заканчивается: он и его коллеги планируют организовать следующую отправку и уже активно готовятся к этому.

— Думаю, скоро отправим еще, может, тоже автомобиль, — говорит Вечорко.

Сбором гумпомощи занимаются ответственные люди, и сотрудники медучреждений сами приносят вещи.

— Другие люди тоже могут нам помочь, если захотят, мы не запрещаем, — говорит Вечорко. — Особенно если это делается искренне и на благо, а с этим у нас проблем нет.

В ТЕМУ

В четверг, 23 марта, врачи одного из столичных частных медцентров безвозмездно передали 70 экземпляров книг «Доврачебная помощь взрослым» жителям новых регионов.

Новости Москвы,Валерий Вечорко,
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