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5 часов назад

Селекционный центр по разведению картофеля построят в деревне Толстопальцево

Агентство «Москва»иещё 4

Селекционный центр по разведению и оздоровлению картофеля построят в дер. Толстопальцево. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Селекционный центр по разведению картофеля построят в деревне Толстопальцево
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«На земельном участке общей площадью 2,46 га по адресу: дер. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1 в настоящее время находятся объекты незавершенного строительства площадью около 22 тыс. 690 кв. м», - приводятся в сообщении слова председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасии Пятовой.

Уточняется, что участок будет предоставлен в аренду сроком на три года для завершения строительства и последующего размещения там центра по работе с безвирусным семенным материалом картофеля.

«Решение о предоставлении земельного участка и внесении изменений в правила землепользования и застройки приняли 16 марта 2023 года на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы», - подчеркивается в материале.

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