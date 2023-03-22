Селекционный центр по разведению картофеля построят в деревне Толстопальцево

Селекционный центр по разведению и оздоровлению картофеля построят в дер. Толстопальцево. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«На земельном участке общей площадью 2,46 га по адресу: дер. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1 в настоящее время находятся объекты незавершенного строительства площадью около 22 тыс. 690 кв. м», - приводятся в сообщении слова председателя комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасии Пятовой.

Уточняется, что участок будет предоставлен в аренду сроком на три года для завершения строительства и последующего размещения там центра по работе с безвирусным семенным материалом картофеля.