Стартовал проект «Мастерская цифровых медиа», организованный на базе РОО Центр социально-культурного развития семьи и молодёжи «Перово» и редакции газеты «Вечерняя Москва». Проект является победителем Конкурса Грантов мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

С этой целью в столице был создан проект, который продлится до ноября 2023 года. В нем могут бесплатно участвовать дети с 13 лет. Записаться на занятия и узнать детали можно по телефону: +7 (977) 743-40-31.