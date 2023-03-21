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56 минут назад

Стартовал проект «Мастерская цифровых медиа»

Вечерняя Москваиещё 1

Стартовал проект «Мастерская цифровых медиа», организованный на базе РОО Центр социально-культурного развития семьи и молодёжи «Перово» и редакции газеты «Вечерняя Москва». Проект является победителем Конкурса Грантов мэра Москвы и реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Стартовал проект «Мастерская цифровых медиа»
Фото: Алексей ОрловАлексей Орлов

В рамках старта мероприятия прошел круглый стол на тему: «Новые медиа в современном информационном пространстве».

Участниками дискуссии стали эксперты в сфере медиа. Руководитель проекта, председатель Региональной общественной организации Центр социально-культурного развития семьи и молодежи «Перово», Татьяна Яковлева отметила важность обучения школьников цифровой грамотности.

— Современная информационная сфера меняется, как калейдоскоп картинок. Важно научить школьников правильно воспринимать информацию, вычленять главное, анализировать, а также создавать новый контент, — сказала Яковлева.

С этой целью в столице был создан проект, который продлится до ноября 2023 года. В нем могут бесплатно участвовать дети с 13 лет. Записаться на занятия и узнать детали можно по телефону: +7 (977) 743-40-31.

Новости Москвы,Татьяна Яковлева,
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