Названы сроки полного схода снега в Москве

Сроки полного схода снежного покрова в Москве были названы на портале центра погоды «Фобос» . По прогнозам синоптиков, снег в столице растает в первых числах апреля.

Метеорологи рассказали, что сугробы растают на несколько дней раньше средней многолетней даты XXI века, это случится из-за мощного потепления в центральной России. Так, уровень снега сейчас с каждым днем уменьшается на один сантиметр, а в настоящий момент составляет 24 сантиметра, чуть ниже усредненной нормы в 29 сантиметров.