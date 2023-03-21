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38 минут назад

Фестиваль африканской культуры может пройти в Москве

Газета.Ru

Столица РФ может стать площадкой проведения Дня Африки и фестиваля африканской культуры, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

Фестиваль африканской культуры может пройти в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Процесс согласования организации мероприятий с дипломатическим корпусом стран Черного континента скоро завершится, уверяет чиновник. День Африки предложено провести в годовщину создания в доме правительства Москвы Организации африканского единства 25 мая 1963 года, напоминает ФАН.

Также ведутся переговоры о проведении фестиваля культуры Африки. Идею поддержали представители посольства материка. В данный момент решается вопрос касательно выбора площадки для грядущего события.

Новости Москвы,Сергей Черемин,Правительство Москвы,
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