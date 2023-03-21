Фестиваль африканской культуры может пройти в Москве

Столица РФ может стать площадкой проведения Дня Африки и фестиваля африканской культуры, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.
Процесс согласования организации мероприятий с дипломатическим корпусом стран Черного континента скоро завершится, уверяет чиновник. День Африки предложено провести в годовщину создания в доме правительства Москвы Организации африканского единства 25 мая 1963 года, напоминает ФАН.
Также ведутся переговоры о проведении фестиваля культуры Африки. Идею поддержали представители посольства материка. В данный момент решается вопрос касательно выбора площадки для грядущего события.