Фестиваль африканской культуры может пройти в Москве

Столица РФ может стать площадкой проведения Дня Африки и фестиваля африканской культуры, сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин.

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Процесс согласования организации мероприятий с дипломатическим корпусом стран Черного континента скоро завершится, уверяет чиновник. День Африки предложено провести в годовщину создания в доме правительства Москвы Организации африканского единства 25 мая 1963 года, напоминает ФАН.