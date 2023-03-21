Контроль качества воды усилили в Москве в преддверии паводка

В столице усилили контроль качества воды в преддверии весеннего паводка. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В связи с предстоящим паводком сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках. Согласно регламенту, в период паводка взятие проб воды в водоисточниках проводится дважды в сутки», - сказал Бирюков.
Он отметил, что эта процедура позволяет выявить потенциальные источники загрязнения и ограничить попадание нежелательных веществ в водохранилища вместе с талым снегом. Потребности столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, уточнил заммэра.
«Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети», - подчеркнул заммэра.
Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения в составе воды, добавил он. Данные поступают в единую информационную систему, что позволяет оперативно менять дозы реагентной обработки и вводить дополнительную очистку.