Контроль качества воды усилили в Москве в преддверии паводка

«Природная вода отбирается на разной глубине, что позволяет выявлять различия в ее составе и получать объективную информацию о состоянии водоемов. Проверяем воду и с помощью автоматических анализаторов, установленных на станциях и в городской распределительной сети», - подчеркнул заммэра.