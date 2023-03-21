Инвестор построит производственный объект в Зеленограде

Его возведут на улице Заводской.
В столице выставят на торги право на заключение договора аренды земельного участка промышленно-производственного назначения. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила выставление на торги земельного участка площадью 0,68 гектара на Заводской улице в Зеленограде. Арендатор сможет построить на нем объект производственного назначения площадью 14,2 тысячи квадратных метров. Срок аренды земли составит семь лет и четыре месяца», — рассказал Максим Гаман.
Участок имеет хорошую транспортную доступность, он расположен недалеко от улицы Радио и Георгиевского проспекта.