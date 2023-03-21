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12 минут назад

Инвестор построит производственный объект в Зеленограде

Mos.ruиещё 1

Его возведут на улице Заводской.

Инвестор построит производственный объект в Зеленограде
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

В столице выставят на торги право на заключение договора аренды земельного участка промышленно-производственного назначения. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила выставление на торги земельного участка площадью 0,68 гектара на Заводской улице в Зеленограде. Арендатор сможет построить на нем объект производственного назначения площадью 14,2 тысячи квадратных метров. Срок аренды земли составит семь лет и четыре месяца», — рассказал Максим Гаман.

Участок имеет хорошую транспортную доступность, он расположен недалеко от улицы Радио и Георгиевского проспекта.

Новости Москвы,Максим Гаман,Правительство Москвы,
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