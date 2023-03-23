Более миллиона пассажиров воспользовались БКЛ

После отмены бесплатного проезда Большой кольцевой линией (БКЛ) метро воспользовались более миллиона пассажиров. Ее запуск позволил снизить нагрузку на ряд станций, а в поездах стало просторнее, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы.

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Отметка в миллион пассажиров после отмены бесплатного проезда была достигнута 21 марта, а всего с начала движения по всей линии проехали 17,6 млн пассажиров. БКЛ снизила до 30% нагрузку на такие востребованные станции, как «Калужская», «Комсомольская», «Нагатинская», Автозаводская МЦК.

В поездах, следующих по маршруту «Новослободская» – «Проспект Мира» пассажиров стало меньше на 23%, на маршруте между Ботаническим садом и Ростокино МЦК стало свободнее на 16%, а в поездах между «Дубровской» и «Крестьянской заставой» количество пассажиров сократилось на 12%.