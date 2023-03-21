На северо-востоке Москвы возведут 14 спорткомплексов по программе КРТ

"Сейчас на участке площадью более 26 га вдоль Полярного проезда и Широкой улицы расположены гаражи и складские помещения. На их месте появится спортивный комплекс, а также промышленные и общественно-деловые объекты. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет создано более 11,5 тыс. новых рабочих мест", - уточнил Гаман.