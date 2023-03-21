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40 минут назад

На северо-востоке Москвы возведут 14 спорткомплексов по программе развития территорий

ТАССиещё 2

Северо-Восточный административный округ столицы стал лидером по количеству спортивных объектов, планируемых к реализации в рамках одобренных в 2022 году проектов комплексного развития территорий. Общая площадь спортивной инфраструктуры в округе составит более 93 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества во вторник.

На северо-востоке Москвы возведут 14 спорткомплексов по программе КРТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На северо-востоке столицы предусмотрено строительство спортивных объектов общей площадью более 93 тыс. кв. м. Новые объекты построят в десяти районах", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что самый большой спортивный объект возведут в Северном Медведкове - его площадь превысит 16 тыс. кв. м.

"Сейчас на участке площадью более 26 га вдоль Полярного проезда и Широкой улицы расположены гаражи и складские помещения. На их месте появится спортивный комплекс, а также промышленные и общественно-деловые объекты. Ожидается, что по итогам реализации проекта будет создано более 11,5 тыс. новых рабочих мест", - уточнил Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит 3 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Новости Москвы,Максим Гаман,Владимир Ефимов,Правительство Москвы,
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