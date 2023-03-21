Москвичей приглаcили на юбилейный конкурс «Бюджет для граждан»

Начался прием заявок на 10-й, юбилейный московский конкурс «Бюджет для граждан». Проекты его участников посвящены совершенствованию практик представления информации о бюджете.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«Самые яркие и полезные проекты конкурсантов воплощаются в жизнь — применяются на занятиях в школах и университетах, помогают совершенствовать городской портал “Открытый бюджет города Москвы”. “Бюджет для граждан” — конкурс без границ для людей самых разных профессий. Активное участие в нем принимают не только москвичи — в 2022 году география конкурса расширилась до 15 регионов. Каждый может вписать свое имя в историю финансового просвещения столицы», — рассказала ЕленЕлена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.

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История успеха

«Бюджет для граждан» — конкурс для всех, кто интересуется финансами: школьников, студентов, их родителей и граждан старшего возраста. В прошлом году самому младшему участнику было всего семь лет, а самому старшему — 66. Любой может проявить свои таланты — от написания стихов и монтажа видеороликов до серьезных презентаций и совершенствования городских информационных ресурсов.

Конкурс проводится ежегодно начиная с 2014-го. За это время представлены сотни проектов в области бюджетной грамотности, среди которых книга для детей об основах финансовой грамотности, специальные занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, просветительские телеграм-каналы и даже комиксы о бюджете. Конкурсанты из числа студентов прошли практику в столичном Департаменте финансов и уже успешно работают в финансовой сфере, а в 2023 году один из многократных победителей — преподаватель ГБПОУ «Юридический колледж» Вадим Меркулов — стал членом жюри конкурса.

Новинки 2023 года

Главная цель конкурса — выявление и распространение лучших практик представления информации о бюджете в открытом и доступном формате. В этом году для физических лиц предусмотрено 13 номинаций, а для организаций — шесть. Появились новые номинации, среди которых:

— «Лучшая дизайн-разработка для портала “Открытый бюджет города Москвы” и телеграм-канала “Открытый бюджет Москвы”» — создание оригинальных элементов веб-дизайна и другие идеи по визуализации данных о бюджете города;

— «Бюджет сквозь призму искусства» — исследование бюджета на примере сюжетов произведений отечественной художественной литературы, фильмов, мультфильмов и картин русских художников;

— «Информационные карточки о бюджете для социальных сетей и мессенджеров»;

— «Бюджетная мудрость» — подборка афоризмов на бюджетную тематику;

— «Игры о бюджете» — разработка квестов, настольных игр, мобильных игровых приложений, видеоигр, головоломок и кроссвордов, направленных на развитие представления о бюджете.

«В этом году конкурс будет в большей степени ориентирован на практические проекты, а значит, его участники смогут принести еще больше пользы москвичам. Мы стараемся сделать конкурс не только полезным и познавательным, но и увлекательным, разнообразным, чтобы каждый мог выбрать номинацию по душе. Надеемся, что все конкурсанты смогут в полной мере раскрыть свой творческий потенциал», — добавила Елена Зяббарова.

Итоги конкурса подведут в июне. Лучшие работы будут направлены на федеральный конкурс проектов «Бюджет для граждан», организуемый Минфином России и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.