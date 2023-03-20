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34 минуты назад

На природных территориях Москвы появились первые в 2023 году совята-пуховички

ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совята-пуховички появились на московских природных территориях. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

На природных территориях Москвы появились первые в 2023 году совята-пуховички
Фото: ТАССТАСС

"На природных территориях столицы появились совята-пуховички. Уже в январе некоторые пернатые семейства обзаводятся потомством. Например, серые неясыти и ушастые совы. Сейчас совята активно растут и осваивают мир. Но из-за своей любознательности и неуклюжести они могут случайно выпасть из гнезда", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что если совенок выпал из гнезда и оказался в месте, где ему угрожает опасность, его нужно аккуратно вернуть в гнездо или пересадить на верхний ярус дерева около гнезда. Желательно не делать это голыми руками, чтобы не спугнуть посторонними запахами родителей птенцов.

"Как бы сильно ни хотелось забрать милого пуховичка себе домой, делать этого нельзя. Серые неясыти и ушастые совы - редкие и исчезающие объекты животного мира. Они занесены в Красную книгу Москвы и охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения", - подчеркнули в комплексе городского хозяйства.

Нашедшим птенца рекомендуется обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 777-77-77, чтобы его передали в центр реабилитации диких животных департамента природопользования. Там совенку помогут окрепнуть и вернут в естественную среду обитания.

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