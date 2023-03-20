Московских школьников пригласили в Музей Победы на весенних каникулах

В дни школьных каникул до 26 марта в Музее Победы состоятся экскурсионные программы и творческие мероприятия. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Уточняется, что ежедневно юные жители Москвы могут посетить экскурсии по трехмерным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Гид расскажет ребятам об истории и продемонстрирует госпиталь, завод, библиотеку в блокадном Ленинграде и многое другое.

В выходные экскурсии по экспозиции будут проводить сверстники школьников в рамках проекта «Дети – детям». В пресс-службе Музея Победы подчеркнули, что ребят смогут заинтересовать слушателей своим особым творческим подходом к изложению фактов.

Кроме того, для юных посетителей подготовили множество квестов, мастер-классов и костюмированных экскурсий. Например, гости смогут принять участие в мастер-классе «Арсенал», где подержат в руках макеты оружия и проверят свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова.

В четверг, 23 марта, в киноклубе «Поклонка» при Музее Победы пройдет бесплатный показ мультфильма «Эрнест и Селестина: новые приключения». Для участия необходима предварительная регистрация.

В субботу, 25 марта, и в воскресенье, 26 марта юных жителей Москвы ждут на музыкальные выступления. В них примут участие представители молодежного проекта «Журавли Победы». Также состоится хоровой спектакль.