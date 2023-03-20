С начала программы реновации в Москве под заселение передано 220 новостроек

«С запуска программы под заселение передано 220 новостроек во всех административных округах столицы - это 3 млн кв. м современного жилья», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что более 109 тыс. москвичей начали переселение по программе реновации. «Большая часть из них уже отметила новоселье. Больше всего домов передано в ЮВАО, ЮЗАО и СВАО», - добавил Собянин.