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37 минут назад

Собянин: С начала программы реновации в Москве под заселение передано 220 новостроек

Агентство «Москва»иещё 8

Более 200 новостроек передано под заселение с начала реализации программы реновации столичного жилфонда, новые квартиры получили уже почти 110 тыс. жителей города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

С начала программы реновации в Москве под заселение передано 220 новостроек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С запуска программы под заселение передано 220 новостроек во всех административных округах столицы - это 3 млн кв. м современного жилья», - говорится в сообщении. Мэр отметил, что более 109 тыс. москвичей начали переселение по программе реновации. «Большая часть из них уже отметила новоселье. Больше всего домов передано в ЮВАО, ЮЗАО и СВАО», - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что участники программы реновации получают комфортные квартиры с готовой отделкой.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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