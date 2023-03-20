Собянин: метро позволит авиапассажирам Внуково экономить до 40 минут

Новая станция московского метро «Аэропорт Внуково» позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции.

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«Солнцевская ветка продолжает строиться и дойдет до станции «Внуково» - от «Сити» (деловой центр «Москва-Сити» - прим. Агентства «Москва») до «Внуково». Это 30 км - одна из самых протяженных линий и уникальных для Москвы, потому что москвичи получат от центра до аэропорта «Внуково» прекрасную магистраль, прекрасную доступность, от «Сити» до «Внуково» - 40 минут гарантированных для того, что отсюда с этой станции прямо непосредственно зайти в терминал аэропорта. Поселение Внуковское и соседние поселения получат метро в шаговой доступности, что очень важно для улучшения транспортной ситуации в этом районе», - сказал Собянин.

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Он добавил, что в 2023 году запустят еще и МЦД-4, поэтому близлежащие поселения получат и наземное метро.

Также мэр отметил, что помимо транспортной инфраструктуры в районе Внуково развивается и социальная. «Строится спортивный комплекс, реконструируется поликлиника, благоустраивается. Так что Внуково становится полноценным районом города Москвы», - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на будущей станции «Аэропорт Внуково» завершаются работы по устройству основных конструкций и переустройству инженерных коммуникаций, ведутся архитектурно-отделочные работы. Строительная готовность составляет 59%.

Через подземный переход станция будет иметь выходы в терминал А аэропорта, подземный терминал «Аэроэкспресса», на привокзальную площадь и к ул. 1-я Рейсовая.

Ожидается, что станцией будут пользоваться более 22 тыс. пассажиров в сутки.

Станция «Аэропорт Внуково» находится на участке Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями. На участке от станции «Пыхтино» до станции «Аэропорт Внуково» поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликова длиной 460 м и снова уходить под землю.

Продление Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково позволит улучшить условия транспортного обслуживания порядка 350 тыс. жителей и работающих существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковское, Марушкинское, Филимонковское. При этом в пешей доступности от новых станций проживают 25 тыс. человек, для них время ежедневных поездок сократится на 20-40 минут. Также это позволит повысить качество транспортного обслуживания пассажиров аэропорта - время в пути сократится примерно в 1,5 раза.

Также в районе Внуково ведется строительство спортивного комплекса (ул. Изваринская, вл. 2). В трехэтажном здании площадью 4 тыс. кв. м будут оборудованы плавательный бассейн 25 на 16 м, детский бассейн 10 на 6 м, а также тренажерный зал. В настоящее время строительная готовность спорткомплекса составляет 72%. Планируется, что его строительство будет завершено в 2023 году.