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13 минут назад

Здание кинотеатра «Искра» капитально отремонтируют в 2023 году

Вечерняя Москваиещё 6

В столице начался капитальный ремонт здания, в котором расположен кинотеатр «Искра», по адресу улица Костякова, дом 10. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Здание кинотеатра «Искра» капитально отремонтируют в 2023 году
Фото: Фонд капитального ремонта МосквыФонд капитального ремонта Москвы

— В этом году приведем в порядок фасад этого дома. Создали уникальный проект проведения работ, где учли все нюансы объекта — как конструктивные, так и эстетические. Подобрали качественные и исключительно отечественные материалы. Работы стартуют уже совсем скоро, как только позволит погода, — сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.

На первом этапе работ специалисты промоют и расчистят плоскости. Затем они заделают трещины строительным составом, починят кирпичную кладку, а места намокания обработают антигрибковым средством. После этого предстоит привести в порядок штукатурный слой рустов нижних этажей и восстановить декоративные архитектурные элементы.

Помимо этого, специалисты окрасят стены, цоколь, фасад, оконные и дверные откосы. Проектом работ также предусмотрены ремонт входных групп, замена отливов и водосточных труб.

16 марта стало известно, что в рамках столичной программы капитального ремонта специалисты комплексно привели в порядок дом № 6 на Абельмановской улице.

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