Здание кинотеатра «Искра» капитально отремонтируют в 2023 году

— В этом году приведем в порядок фасад этого дома. Создали уникальный проект проведения работ, где учли все нюансы объекта — как конструктивные, так и эстетические. Подобрали качественные и исключительно отечественные материалы. Работы стартуют уже совсем скоро, как только позволит погода, — сообщил заместитель генерального директора ФКР Москвы Владимир Кожиченков.