Собянин анонсировал благоустройство территорий более 160 школ и детсадов

Фото: Мослента Мослента

Благоустройство территорий более 160 школ и детсадов анонсировал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пространства для учащихся обновят к 1 сентября.

Градоначальник рассказал, что на пришкольных территориях планируется заменить пешеходные дорожки, отремонтировать площадки, привести в порядок спортивные поля, построить новые площадки для воркаута, поставить новые скамейки и камеры видеонаблюдения, посеять газоны.

Кроме того, на территориях столичных учебных заведений хотят сделать площадки, на которых заниматься спортом смогут местные жители, а не только школьники. Основные работы по благоустройству пройдут с июня по август.