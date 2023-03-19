В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
19 марта

Собянин анонсировал благоустройство территорий более 160 школ и детсадов

Мослентаиещё 4

Собянин анонсировал благоустройство территорий более 160 школ и детсадов
Фото: МослентаМослента

Благоустройство территорий более 160 школ и детсадов анонсировал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, пространства для учащихся обновят к 1 сентября.

Градоначальник рассказал, что на пришкольных территориях планируется заменить пешеходные дорожки, отремонтировать площадки, привести в порядок спортивные поля, построить новые площадки для воркаута, поставить новые скамейки и камеры видеонаблюдения, посеять газоны.

Кроме того, на территориях столичных учебных заведений хотят сделать площадки, на которых заниматься спортом смогут местные жители, а не только школьники. Основные работы по благоустройству пройдут с июня по август.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации легендарного московского Дворца пионеров.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий