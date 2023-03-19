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47 минут назад

В Москву скоро начнут возвращаться птицы после зимовки

Вести Подмосковья

В Москве ждут перелетных птиц, которые скоро должны вернуться с юга. Они появляются в столице, когда на ее природных территориях тает снег и становится достаточно корма. Затем пернатые ищут пару и готовятся гнездиться. Подробности рассказала пресс-служба Мосприроды.

В Москву скоро начнут возвращаться птицы после зимовки
Фото:  Мария Нестеренко / "Вести Подмосковья" Мария Нестеренко / "Вести Подмосковья"

Всего на зимовку из Москвы улетает порядка 160 видов птиц, а остаются в городе около ста. Это, например, большие синицы, обыкновенные лазоревки, пухляки, московки, чижи, зеленушки, обыкновенные снегири, поползни, сойки, галки, а также большие пестрые, белоспинные, средние пестрые и седые дятлы.

Первыми, судя по орнитологическим наблюдениям, нагрянут белые трясогузки, обыкновенные скворцы, зяблики, сизые чайки, чирок-трескунок, полевые жаворонки и чибисы. Их можно будет увидеть уже в текущем месяце. А в апреле с зимовки прилетят широконоска, обыкновенный канюк, лысуха, зарянка, певчий дрозд, чомга, пеночка-теньковка, пустельга, вальдшнеп, дрозд-белобровик, зимородок, обыкновенная горихвостка, вертишейка, желтая трясогузка, кулик-перевозчик, лесная завирушка, мухоловка-пеструшка и варакушка.

В источнике отметили, что последними в Москву вернутся такие птицы, как перепел, коростель, обыкновенный осоед, пеночка-трещотка, чеглок, сорокопут-жулан, луговой чекан, речная крачка, деревенская ласточка, обыкновенный соловей, садовая славка, обыкновенная чечевица, речной сверчок, кукушка обыкновенная, иволга и черный стриж.

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