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49 минут назад

В Москве увидели и сняли на видео гуляющего по улице павлина

Мослента

Павлина, гуляющего во дворе у жилых многоквартирных домов на одной из улиц Москвы, заметил и снял на видео очевидец. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Не знаю, у кого как, а у нас весна пришла, павлины прилетели», — говорит автор ролика.

На кадрах видно, что птица гуляет на проезжей части возле припаркованных автомобилей.

«Это к теплу», «Павлины прилетели, скоро рассада из кокосов взойдет, чего уж там», «Импортозамещение голубей прошло успешно», — прокомментировали юзеры.

Ранее в сети появилось видео, как лось вышел к автобусной остановке с людьми в Подмосковье. Многие люди не испугались животного и давали себя понюхать.

Новости Москвы,Видео,
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