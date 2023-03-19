В Москве увидели и сняли на видео гуляющего по улице павлина

Павлина, гуляющего во дворе у жилых многоквартирных домов на одной из улиц Москвы, заметил и снял на видео очевидец. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Не знаю, у кого как, а у нас весна пришла, павлины прилетели», — говорит автор ролика.
На кадрах видно, что птица гуляет на проезжей части возле припаркованных автомобилей.
«Это к теплу», «Павлины прилетели, скоро рассада из кокосов взойдет, чего уж там», «Импортозамещение голубей прошло успешно», — прокомментировали юзеры.
Ранее в сети появилось видео, как лось вышел к автобусной остановке с людьми в Подмосковье. Многие люди не испугались животного и давали себя понюхать.