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1 час назад

Стартует прием заявок на онлайн-конкурс «Покажи Москву!»

Моя Москва.онлайниещё 1

Представители туриндустрии будут бороться за лучший маршрут по столице.

Стартует прием заявок на онлайн-конкурс «Покажи Москву!»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Прием заявок на конкурс авторских туристических маршрутов «Покажи Москву!» стартует 20 марта. В этом году можно принять участие в пяти тематических направлениях для прогулок: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Маршруты могут быть в любом формате от пешеходных до велосипедных. Самое главное это качественно проработанный сценарий и наполнение.

«Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта. Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района. Автором может стать как профессиональный гид, так и обычный горожанин, который увлекается историей и архитектурой», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Традиционно в конкурсе будет названо 17 победителе, 10 из которых определит экспертное жюри, и еще семь — участники проекта «Активный гражданин» в ходе онлайн-голосования. Итоги будут подведены июле. Финалисты получат призы и дипломы, а маршруты-победители будут опубликованы в журнале Russpass Mag.

Впервые конкурс «Покажи Москву!» был проведен в 2020 году. С того времени в коллекции уже более 900 уникальных маршрутов по районы, научную столицу и архитектурные особенности.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,
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