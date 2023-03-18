Число пассажиров наземного транспорта на юге Москвы увеличилось

Благодаря развитию наземных маршрутов городского наземного транспорта в Южном административном округе столицы, число их пассажиров выросло почти на 20%. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем комфорт и безопасность поездок по городу. В Южном округе работают около 200 маршрутов наземного городского транспорта, в рабочий день ими пользуются свыше 1 млн пассажиров. Для удобства жителей в 2022 году мы продлили три маршрута, у 60 улучшили расписание. Кроме того, отремонтировали и обновили остановки. Всего в округе почти 1,4 тыс. остановочных павильонов, почти 60% из них - нового типа», - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В частности, маршрут с823 связал филиалы поликлиники №166 в районах Царицыно и Орехово-Борисово. Маршрут м88 начал ходить от станции метро «Царицыно» до станции метро «Нагатинская». На м77 жители ул. Ясеневая в районе Орехово-Борисово Южное стали доезжать до Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро и станций Московского центрального диаметра.

Отмечается, что специалисты проанализировали и скорректировали расписание 60 маршрутов, в результате чего время ожидания автобусов сократилось. На загруженных маршрутах было увеличено число транспорта, и у 16% маршрутов интервал движения сократился до 10 и менее минут. Маршруты 529 и с811 перевели на электробусы, на 21 маршруте открыли новые остановки, обновили трассы девяти маршрутов, пять остановок перенесли на более удобное место. Также остановки красили и ремонтировали около 6,3 тыс. раз, установили 39 павильонов нового типа.