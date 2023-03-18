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13 минут назад

Собянин рассказал о московской системе теплоснабжения — крупнейшей в мире

Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал несколько фактов о работе системы теплоснабжения столицы. Об этом он написал в субботу, 18 марта, в своем микроблоге.

Собянин рассказал о московской системе теплоснабжения — крупнейшей в мире
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Городская система теплоснабжения является крупнейшей в мире: ее протяженность свыше 17 тысяч километров, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса. К этой системе на ежегодной основе подключаются около 600 новых объектов.

По словам главы города, в Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов. Обычно он начинается в третьей декаде сентября и длится около 230 дней до начала мая. Перед началом отопительного сезона специалисты заранее повышают температуру в батареях повышают, еще накануне грядущего похолодания.

— Объем системы теплоснабжения Москвы — почти четыре миллиона кубических метров, что в два раза больше объема Борисовских прудов — самого крупного столичного водоема, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в городе действует свыше 6,8 тысяч «умных» тепловых пунктов, которые отслеживают параметры работы оборудования и передают данные в онлайн-режиме. Благодаря таким технологиям обеспечивается бесперебойное снабжение теплом и горячей водой.

Также Сергей Собянин рассказал, что Москва стала вдвое ярче, чем 12 лет назад, сегодня город освещают больше миллиона ламп.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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