Собянин рассказал о московской системе теплоснабжения — крупнейшей в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал несколько фактов о работе системы теплоснабжения столицы. Об этом он написал в субботу, 18 марта, в своем микроблоге.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Городская система теплоснабжения является крупнейшей в мире: ее протяженность свыше 17 тысяч километров, что больше расстояния от Москвы до Южного полюса. К этой системе на ежегодной основе подключаются около 600 новых объектов.

По словам главы города, в Москве один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов. Обычно он начинается в третьей декаде сентября и длится около 230 дней до начала мая. Перед началом отопительного сезона специалисты заранее повышают температуру в батареях повышают, еще накануне грядущего похолодания.

— Объем системы теплоснабжения Москвы — почти четыре миллиона кубических метров, что в два раза больше объема Борисовских прудов — самого крупного столичного водоема, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в городе действует свыше 6,8 тысяч «умных» тепловых пунктов, которые отслеживают параметры работы оборудования и передают данные в онлайн-режиме. Благодаря таким технологиям обеспечивается бесперебойное снабжение теплом и горячей водой.