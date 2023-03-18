Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве растает весь снег

Снег в столице растает уже в ближайшее время, поскольку к концу марта в городе ожидаются температуры выше климатической нормы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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— При нынешней ситуации к концу марта — началу апреля снега в Москве не останется. В лесах снежный покров может не сходить до мая, — отметила синоптик.

Для нынешнего марта, по словам специалиста, характерен переизбыток осадков, так как сейчас их количество составило или даже превысило норму для столичного региона.

Также Позднякова пообещала, что скоро в Москву придет метеорологическая весна.

Синоптик также рассказала «ВМ» о погоде в столице на предстоящей неделе. По ее словам, в начале недели погоду в городе будет определять область повышенного атмосферного давления. При этом среднесуточные температуры ожидаются выше климатической нормы.